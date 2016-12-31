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«Мы достойно преодолели все трудности» — новогоднее обращение Шавката Мирзиёева
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2 января объявлен выходным днем
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Социальную защиту пожилых людей усилят
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Бывший глава МЧС назначен госсоветником президента
3298 просмотров
НАК предупредила о запрете Note 7 на рейсах из Бишкека
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В Фергане открылся зоопарк
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Все новогоднее настроение в одном клипе от Kamilla!
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Бывший глава МЧС назначен госсоветником президента
В Фергане открылся зоопарк
НАК предупредила о запрете Note 7 на рейсах из Бишкека
2 января объявлен выходным днем
Социальную защиту пожилых людей усилят
Ташкент украсили к Новому году (фото)
В каждом районе и городе Узбекистана откроются народные приемные президента
Узбекистан вошел в список горячих направлений для туристов в 2017 году по версии Financial Times
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