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«Мы достойно преодолели все трудности» — новогоднее обращение Шавката Мирзиёева
Ильяс: Особенно приятно, что Президент выступил сам и на русском языке! Достойно уважения!
Социальную защиту пожилых людей усилят
Гость: Надо позаботиться,и контролировать ,чтобы в семье,в которой живет пенсионер не было безработных. А то вся работа по социальной защиты пойдет в насмарку.Если дети все устроены и работают ,то пенсионеру и не надо особой помощи
2 января объявлен выходным днем
Гость: Ура!!!! Большое спасибо!!!!
В каждом районе и городе Узбекистана откроются народные приемные президента
Гость: Просто хотела поблагодарить,за столь короткий срок результативной работы.Поздравляю с наступающим Новым годом,Новым Президентом !Всех благ!
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«Мы достойно преодолели все трудности» — новогоднее обращение Шавката Мирзиёева
Все новогоднее настроение в одном клипе от Kamilla!
Бывший глава МЧС назначен госсоветником президента
В Фергане открылся зоопарк
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Бывший глава МЧС назначен госсоветником президента
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НАК предупредила о запрете Note 7 на рейсах из Бишкека
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Все новогоднее настроение в одном клипе от Kamilla!
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